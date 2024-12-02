Боец из Шахт трагически погиб в зоне СВО
В ходе проведения специальной военной операции героически пал 22-летний солдат из города Шахты. Вениамин Михайлов получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.
Вениамин – уроженец Шахт. В зону проведения СВО молодой человек отправился самостоятельно. Он заключил контракт с Вооруженными силами РФ и отправился на фронт.
Погиб Вениамин в ноябре. Парень получил смертельное ранение, пытаясь спасти своих сослуживцев.
Похоронили бойца в конце ноября в родном городе Шахты.