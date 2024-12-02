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Боец из Шахт трагически погиб в зоне СВО

Боец из Шахт трагически погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции героически пал 22-летний солдат из города Шахты. Вениамин Михайлов получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.

Вениамин – уроженец Шахт. В зону проведения СВО молодой человек отправился самостоятельно. Он заключил контракт с Вооруженными силами РФ и отправился на фронт.

Погиб Вениамин в ноябре. Парень получил смертельное ранение, пытаясь спасти своих сослуживцев.
Похоронили бойца в конце ноября в родном городе Шахты.
Фото: соцсети
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