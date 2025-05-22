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В зоне СВО пропал без вести 52-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал без вести 52-летний боец из Ростовской области

Портал DonDay сообщает об исчезновении ростовского бойца в районе проведения СВО. Уже больше месяца отсутствует какая-либо информация о 52-летнем Александре Фисуне.

Известно, что мужчина проживал в Новоандриановке Матвеево-Курганского района. В начале апреля 2025 года он уехал на заработки в Москву. Там Александр заключил контракт для прохождения службы в Российской армии.

По словам матери военнослужащего, в середине апреля его направили в Воронеж, где он пробыл около пяти дней. В это время он регулярно поддерживал связь с семьей.

Согласно имеющимся сведениям, 25 апреля Александра передислоцировали в Луганск. После этой даты связь с ним оборвалась.

Мать пропавшего, Нина Алексеевна, активно пытается выяснить, что с ним произошло. Она распространяет объявления о его исчезновении в волонтерских организациях.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Фисуна, просят обращаться в военный комиссариат.
Фото: семейный архив Александра Фисуна
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