Боец из Батайска пропал без вести в зоне СВО

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Житель Ростовской области, участвовавший в специальной военной операции, пропал без вести. О судьбе 34-летнего Егора Ефремова уже более двух месяцев нет никакой информации.Мужчина проживал в Батайске вместе с женой. Егор принял решение вступить в ряды военнослужащих и отправился в зону СВО. Он проходил службу в воинской части № 40318. Однако 20 октября связь с ним прервалась, и с тех пор местонахождение бойца остается неизвестным.По предварительным данным, Егор Ефремов пропал на территории ЛНР, в районе населенного пункта Красное. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просьба сообщить об этом в военкомат.