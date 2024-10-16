В зоне СВО пропал 36-летний боец из Ростовской области

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Родные разыскивают пропавшего 36-летнего бойца СВО из Ростовской области. Последний раз Артем Ковалев выходил на связь с близкими 29 июля.Мужчину призвали из поселка Персиановского, который находится в Новочеркасске. Он вошел в 150-ю мотострелковую дивизию местной воинской части 91706.В начале августа Артем Ковалев ушел на боевое задание. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.