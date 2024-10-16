Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне СВО пропал 36-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал 36-летний боец из Ростовской области
Родные разыскивают пропавшего 36-летнего бойца СВО из Ростовской области. Последний раз Артем Ковалев выходил на связь с близкими 29 июля.

Мужчину призвали из поселка Персиановского, который находится в Новочеркасске. Он вошел в 150-ю мотострелковую дивизию местной воинской части 91706.

В начале августа Артем Ковалев ушел на боевое задание. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.