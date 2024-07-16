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В зоне СВО пропал боец из Уфы, служивший в Ростовской области

В зоне СВО пропал боец из Уфы, служивший в Ростовской области
На СВО пропал 38-летний боец из Республики Башкортостан, который служил в Ростовской области. Последний раз Ринат Батталов связывался с близкими в начале лета.

Мужчину призвали из города Уфы. Его отправили в донской регион, где закрепили за воинской частью 78568 в городе Миллерово. Он вошел в 30-ю бригаду, 3-ю штурмовую роту, 3-й штурмовой батальон.

В начале июня Ринат Батталов отправился на боевое задание. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: Соцсети
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