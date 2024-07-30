В зоне СВО пропал боец из Чувашии, который служил в Ростовской области

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На СВО пропал 29-летний боец из Чувашской Республики, который служил в Ростовской области. Последний раз Сергей Ивашкин связывался с близкими в начале лета.Мужчину призвали из города Канаш. Его отправили в донской регион, где закрепили за воинской частью 78568 в городе Миллерово. В начале июня боец отправился на задание. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите в военкомат или полицию.