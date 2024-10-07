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В ходе СВО пропал 46-летний боец из Ростовской области

В ходе СВО пропал 46-летний боец из Ростовской области
Родственники разыскивают пропавшего 46-летнего бойца СВО из Ростовской области. Последний раз Михаил Алексеев созванивался с близкими 11 июня.

До службы мужчина проживал в Миллерово. В зоне проведения спецоперации его закрепили за воинской частью 42038. Боец вошел в мотострелковую роту и получил позывной «Кунгур».

В начале лета 2024 года Михаил находился в городе Донецке (ДНР). Затем отправился на задание, с которого не вернулся.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: Социальные сети
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