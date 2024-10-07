В ходе СВО пропал 46-летний боец из Ростовской области

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Родственники разыскивают пропавшего 46-летнего бойца СВО из Ростовской области. Последний раз Михаил Алексеев созванивался с близкими 11 июня.До службы мужчина проживал в Миллерово. В зоне проведения спецоперации его закрепили за воинской частью 42038. Боец вошел в мотострелковую роту и получил позывной «Кунгур».В начале лета 2024 года Михаил находился в городе Донецке (ДНР). Затем отправился на задание, с которого не вернулся.Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в полицию или военкомат.