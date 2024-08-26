В зоне СВО пропал 33-летний боец из Ростовской области

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В ходе спецоперации пропал 33-летний боец из Ростовской области. Вот уже два месяца Константин Поцелуев не выходит на связь со своими близкими.Боец родом из города Цимлянска. В последний раз он выходил на связь с родственниками 8 июня. В то время он находился в селе Вербовом Запорожской области. Константин служит во второй штурмовой роте 108-го полка воинской части 42091.Позывной бойца - «Фармацевт». Если вам что-то известно о местонахождении Константина Поцелуева, сообщите в воинскую часть.