В зоне СВО пропал 47-летний боец из Ростовской области

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В зоне проведения спецоперации исчез 47-летний боец из Ростовской области Василий Пляшечников не выходил на связь со своими близкими уже пять месяцев.Последний раз он звонил родным 14 марта из поселка городского типа Еленовка в Донецкой области. Сначала Василий служил в воинской части 82717 мотострелковой бригады, затем его перевели в воинскую часть 24390.У Василия есть особые приметы: шрам над левой бровью, небольшая деформация левого уха, небольшой шрам на подбородке. Кроме того, у него есть шрамы от осколочного ранения на левой руке в области плеча и на обеих ногах от бедра до стоп. Спина покрыта веснушками, а на груди – татуировка с группой крови, обозначенной римскими цифрами, и рисунком прицела.Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите об этом в воинскую часть.