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В зоне СВО погиб 31-летний боец из Каменска-Шахтинского Ростовской области

В зоне СВО погиб 31-летний боец из Каменска-Шахтинского Ростовской области
2 сентября стало известно о гибели 31-летнего бойца из Ростовской области. Владислав Буг был родом из Каменска-Шахтинского.

После начала специальной военной операции Владислав отправился на фронт, где был определён в воинскую часть № 91714. В начале июня его отправили в посёлок Красный Часов Яр.

Однако уже через две недели Владислав перестал выходить на связь, и два месяца его считали пропавшим без вести.

Только в сентябре семье сообщили, что боец погиб при выполнении боевой задачи.
Фото: соцести
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