В зоне СВО погиб 31-летний боец из Каменска-Шахтинского Ростовской области

Фото: соцести

2 сентября стало известно о гибели 31-летнего бойца из Ростовской области. Владислав Буг был родом из Каменска-Шахтинского.После начала специальной военной операции Владислав отправился на фронт, где был определён в воинскую часть № 91714. В начале июня его отправили в посёлок Красный Часов Яр.Однако уже через две недели Владислав перестал выходить на связь, и два месяца его считали пропавшим без вести.Только в сентябре семье сообщили, что боец погиб при выполнении боевой задачи.