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В зоне спецоперации погиб 37-летний житель Ростовской области

В зоне спецоперации погиб 37-летний житель Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб 37-летнеий житель Белой Калитвы. Игоря Сергейко смертельно ранили в ходе обстрела.

По информации родственникам погибшего, боец родился в городе Батайске. Однако на протяжении 8 лет он жил в Калитве. В июне 2023 года мужчина отправился в зону СВО добровольцем.

В последний раз Игорь созванивался с близкими 15 ноября. Позже стало известно, что его группу попала под артиллерийский обстрел.

Дома у погибшего военнослужащего остались 8-летний сын, отец, брат и сестра.
Фото: Соцсети.
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