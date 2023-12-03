В зоне спецоперации погиб 37-летний житель Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб 37-летнеий житель Белой Калитвы. Игоря Сергейко смертельно ранили в ходе обстрела.
По информации родственникам погибшего, боец родился в городе Батайске. Однако на протяжении 8 лет он жил в Калитве. В июне 2023 года мужчина отправился в зону СВО добровольцем.
В последний раз Игорь созванивался с близкими 15 ноября. Позже стало известно, что его группу попала под артиллерийский обстрел.
Дома у погибшего военнослужащего остались 8-летний сын, отец, брат и сестра.