Очередной пожар на мусорном полигоне потушили в Шахтах
Очередной пожар на мусорном полигоне потушили в Шахтах. Происшествие случилось 12 сентября в поселке Красина.
Местные жители стали делиться в соцсетях кадрами тлеющей свалки ранним утром. Над полигоном появилось густое облако дыма. Ветром задымление стало распространяться по округе. Шахтинцы стали чувствовать зловонный запах.
Возгорание на полигоне ТКО за это лето происходит в четвертый раз. Как отметили в администрации города, причиной нового тления мог стать «эффект линзы» в условиях жаркой солнечной погоды.
Пожар потушили к полудню.
Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, до конца суток 12 сентября и в течение суток 13 сентября на территории Ростовской области действует пожароопасность высокого класса. Жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.