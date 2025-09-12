Фото' Соцсети

Очередной пожар на мусорном полигоне потушили в Шахтах. Происшествие случилось 12 сентября в поселке Красина.Местные жители стали делиться в соцсетях кадрами тлеющей свалки ранним утром. Над полигоном появилось густое облако дыма. Ветром задымление стало распространяться по округе. Шахтинцы стали чувствовать зловонный запах.Возгорание на полигоне ТКО за это лето происходит в четвертый раз. Как отметили в администрации города, причиной нового тления мог стать «эффект линзы» в условиях жаркой солнечной погоды.Пожар потушили к полудню.Как сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области, до конца суток 12 сентября и в течение суток 13 сентября на территории Ростовской области действует пожароопасность высокого класса. Жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.