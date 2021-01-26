В Волгодонске рыбак едва не погиб, выпав из лодки

В Волгодонске рыбак выпал из надувной лодки. ЧП случилось около 14 часов 28 января на реке Дон.Мужчина отправился на рыбалку на надувном плавсредстве. Он доплыл до середины реки, но в какой-то момент лодка перевернулась, и рыболов оказался в ледяной воде. Перевернуть судно мужчине не удалось. Единственное, что ему оставалось, - это держаться за лодку и звать на помощь.Проходившие недалеко люди заметили бедолагу и вызвали спасателей. Пока отряд прибыл на место, мужчина сильно замерз и держался из последних сил. Спасатели в водолазных костюмах добрались до рыбака по льду и вытащили его с помощью специальной веревки.- Мужчину уложили на носилки и передали бригаде скорой помощи, - уточнила помощник начальника областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.