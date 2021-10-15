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В Аксае рыбак едва не погиб, выпав за борт моторной лодки

В Аксае рыбак едва не погиб, выпав за борт моторной лодки
В Аксае рыбак выпал за борт моторной лодки. ЧП случилось 16 октября в районе судоремонтного завода в реке Аксай.

В тот день 44-летний мужчина отправился на рыбалку. Он завел лодку и поплыл к середине водоема. В какой-то момент рыболов упал за борт. Он оказался рядом с работающим мотором. Чтобы избежать травм от винта, мужчине пришлось несколько раз глубоко нырнуть.

Очевидцы тут же вызвали спасателей. Прибывший расчет забрал к себе на борт обессилевшего мужчину и доставил его в подразделение. С пострадавшего сняли мокрую одежду и провели внешний осмотр.

- Мужчина чувствовал себя очень плохо, - прокомментировала помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова. - Его передали бригаде медиков.
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