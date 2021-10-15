В Аксае рыбак едва не погиб, выпав за борт моторной лодки

В Аксае рыбак выпал за борт моторной лодки. ЧП случилось 16 октября в районе судоремонтного завода в реке Аксай.В тот день 44-летний мужчина отправился на рыбалку. Он завел лодку и поплыл к середине водоема. В какой-то момент рыболов упал за борт. Он оказался рядом с работающим мотором. Чтобы избежать травм от винта, мужчине пришлось несколько раз глубоко нырнуть.Очевидцы тут же вызвали спасателей. Прибывший расчет забрал к себе на борт обессилевшего мужчину и доставил его в подразделение. С пострадавшего сняли мокрую одежду и провели внешний осмотр.- Мужчина чувствовал себя очень плохо, - прокомментировала помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова. - Его передали бригаде медиков.