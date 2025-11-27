В Таганроге 27 ноября простятся с погибшими в результате атаки дронов

Фото: соцсети Светланы Камбуловой

В Таганроге 27 ноября состоится траурная церемония, посвященная памяти погибших в результате атаки дронов. Глава городской администрации Светлана Камбулова проинформировала горожан о месте и времени проведения мероприятий через свой Telegram-канал.Напомним, что в ночь на 25 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Этот инцидент нанес ощутимый материальный урон приблизительно 700 жителям региона. В Таганроге пострадали двенадцать человек, трое из которых скончались. Среди жертв значатся Юлия Давыдова, 28 лет, и Дмитрий Рядченко, 18 лет.Дмитрий, рискуя жизнью, помогал эвакуировать людей из горящего здания, когда его смертельно ранил осколок дрона. В тот трагический день он задержался на работе и возвращался домой после полуночи, в момент массированной атаки на город. Предположительно, обломки сбитых беспилотников стали причиной пожара в одном из двухэтажных домов. Заметив огонь, Дмитрий, не раздумывая, бросился к месту происшествия, чтобы помочь. К сожалению, его героический поступок стоил ему жизни.Прощание с Дмитрием Рядченко пройдет 27 ноября в 10:30 по адресу: 6-й Линейный переулок, 151. Его похоронят на Мариупольском кладбище в 12:20.Церемония прощания с Юлией Давыдовой состоится в 13:30 в Муниципальном зале прощания, расположенном на территории Городской больницы скорой медицинской помощи (Большой проспект, 16). Похороны пройдут на Николаевском кладбище в 14:40.Руководство города выразило искренние соболезнования семьям и близким погибших, подчеркнув, что город скорбит вместе с ними. В память о жертвах трагедии 27 ноября объявлено днем траура в Таганроге.