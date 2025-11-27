О тумане на дорогах предупредили донских автомобилистов

Фото: Donday

В Ростовской области Госавтоинспекция проинформировала водителей о надвигающемся тумане на автодорогах. Из-за тумана существенно ухудшится видимость на трассах.По прогнозам метеорологов, 27 и 28 ноября в утреннее и ночное время ожидается туман. Неблагоприятные погодные условия продержатся как минимум до 13:00.Водителям рекомендуется придерживаться установленного скоростного режима, увеличивать дистанцию между транспортными средствами и воздерживаться от рискованных обгонов и перестроений.