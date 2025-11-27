Ростовчанам рассказали, как правильно встретить год Огненной Лошади
Согласно китайскому Зодиаку, 2026 год пройдет под знаком, который олицетворяет собой Красного Огненного Коня. Считается, что мощь этого символа принесет успех тем, кто проявляет гибкость и легко адаптируется к меняющимся обстоятельствам. Команда новостного портала подготовила статью, раскрывающую основные характеристики знака грядущего года, кому он благоволит, и как привлечь благополучие в дом в период господства Красного Коня.
Покровитель 2026 года
В китайской астрологии Конь представляет собой непрерывное движение, а стихия огня и алый цвет подчеркивают его сильный и страстный характер. Старая китайская легенда повествует о том, как Конь стал одним из знаков Зодиака.
В древности у Нефритового Императора был крылатый конь по имени Тяньма, что переводится как «Небесный скакун». Благодаря своим переливающимся крыльям он без труда перемещался между небом и землей.
Однако со временем Тяньма возгордился. Ему наскучила жизнь во дворце, и он решил навестить дракона, владыку Восточного моря. Получив отпор от стражей, обиженный конь взмахнул крыльями, вызвав хаос среди морских существ.
Богиня-Черепаха попыталась уладить конфликт, но Тяньма случайно задел её копытом. Разгневанный Морской Дракон пожаловался Нефритовому Императору. В наказание провинившегося коня заключили под горой Куньлунь на триста лет. Там, в раскаянии, он терпеливо ожидал своего освобождения.
Одно из небесных существ предсказало, что его спасет человек – обычный дровосек. Услышав звук его топора, Тяньма обратился к нему, рассказал о своем проступке, и дровосек освободил его из заточения.
В благодарность небесный конь стал преданным спутником дровосека, помогал ему в работе и сопровождал в дальних путешествиях. С тех пор его потомки стали верными друзьями людей, отличаясь терпением, силой и преданностью.
Нефритовый Император простил Тяньму и разрешил ему участвовать в соревновании за место в Зодиаке. Так Конь оказался в числе 12 знаков, став символом трудолюбия, верности и неукротимого стремления к развитию.
2026 год по китайскому календарю: чего ожидать?
Начало восточного Нового года определяется лунным календарем, поэтому каждый год дата меняется. В китайской культуре праздник отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния, и новый цикл начинается в период между 21 января и 20 февраля. Следовательно, год Красного Коня наступит несколько позже привычного Нового года – 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027 года.
Год Огненного Коня обещает быть динамичным, стремительным и полным событий. Он призывает к действиям, переменам и постановке новых целей. Решительность приведет к успеху, если не бояться брать на себя инициативу.
Конь не приемлет пустых обещаний и нерешительности. Его энергия направлена на организацию, завершение дел и искренность перед собой. В год под этим знаком легче избавиться от ненужных вещей, включая вредные привычки, и сосредоточиться на главном.
Красный Огненный Конь учит действовать прямолинейно, но осознанно, без лишней спешки и драм. Год подходит тем, кто готов работать в своем темпе, спокойно воспринимать перемены и рационально использовать возникающие возможности.