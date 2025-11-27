Ростовчанам рассказали, как правильно встретить год Огненной Лошади

Фото: Нейросеть

Согласно китайскому Зодиаку, 2026 год пройдет под знаком, который олицетворяет собой Красного Огненного Коня. Считается, что мощь этого символа принесет успех тем, кто проявляет гибкость и легко адаптируется к меняющимся обстоятельствам. Команда новостного портала подготовила статью, раскрывающую основные характеристики знака грядущего года, кому он благоволит, и как привлечь благополучие в дом в период господства Красного Коня.В китайской астрологии Конь представляет собой непрерывное движение, а стихия огня и алый цвет подчеркивают его сильный и страстный характер. Старая китайская легенда повествует о том, как Конь стал одним из знаков Зодиака.В древности у Нефритового Императора был крылатый конь по имени Тяньма, что переводится как «Небесный скакун». Благодаря своим переливающимся крыльям он без труда перемещался между небом и землей.Однако со временем Тяньма возгордился. Ему наскучила жизнь во дворце, и он решил навестить дракона, владыку Восточного моря. Получив отпор от стражей, обиженный конь взмахнул крыльями, вызвав хаос среди морских существ.Богиня-Черепаха попыталась уладить конфликт, но Тяньма случайно задел её копытом. Разгневанный Морской Дракон пожаловался Нефритовому Императору. В наказание провинившегося коня заключили под горой Куньлунь на триста лет. Там, в раскаянии, он терпеливо ожидал своего освобождения.Одно из небесных существ предсказало, что его спасет человек – обычный дровосек. Услышав звук его топора, Тяньма обратился к нему, рассказал о своем проступке, и дровосек освободил его из заточения.В благодарность небесный конь стал преданным спутником дровосека, помогал ему в работе и сопровождал в дальних путешествиях. С тех пор его потомки стали верными друзьями людей, отличаясь терпением, силой и преданностью.Нефритовый Император простил Тяньму и разрешил ему участвовать в соревновании за место в Зодиаке. Так Конь оказался в числе 12 знаков, став символом трудолюбия, верности и неукротимого стремления к развитию.Начало восточного Нового года определяется лунным календарем, поэтому каждый год дата меняется. В китайской культуре праздник отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния, и новый цикл начинается в период между 21 января и 20 февраля. Следовательно, год Красного Коня наступит несколько позже привычного Нового года – 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027 года.Год Огненного Коня обещает быть динамичным, стремительным и полным событий. Он призывает к действиям, переменам и постановке новых целей. Решительность приведет к успеху, если не бояться брать на себя инициативу.Конь не приемлет пустых обещаний и нерешительности. Его энергия направлена на организацию, завершение дел и искренность перед собой. В год под этим знаком легче избавиться от ненужных вещей, включая вредные привычки, и сосредоточиться на главном.Красный Огненный Конь учит действовать прямолинейно, но осознанно, без лишней спешки и драм. Год подходит тем, кто готов работать в своем темпе, спокойно воспринимать перемены и рационально использовать возникающие возможности.