Один БПЛА сбили над Ростовской областью вечером 26 ноября

Один БПЛА сбили над Ростовской областью вечером 26 ноября. Данные предоставили в Министерстве обороны России.

Дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку с 20:00 до 23:00.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, БПЛА перехватили в Таганроге и Неклиновском районе. Из-за падения дрона в поселке Дмитриадовский оказалась повреждена кровля частного дома. А жительница поселка получила ранения от осколков стекла.

Всего над регионами России были унижены 19 летательных аппаратов. Больше всего беспилотников перехватила над территорией Курской области - 10 штук.

Отметим, что отбой беспилотной опасности в Ростовской области не объявляли.
Фото: Дондей
