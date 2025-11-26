Фото: Дондей

Один БПЛА сбили над Ростовской областью вечером 26 ноября. Данные предоставили в Министерстве обороны России.Дежурные средства ПВО отражали воздушную атаку с 20:00 до 23:00.Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, БПЛА перехватили в Таганроге и Неклиновском районе. Из-за падения дрона в поселке Дмитриадовский оказалась повреждена кровля частного дома. А жительница поселка получила ранения от осколков стекла.Всего над регионами России были унижены 19 летательных аппаратов. Больше всего беспилотников перехватила над территорией Курской области - 10 штук.Отметим, что отбой беспилотной опасности в Ростовской области не объявляли.