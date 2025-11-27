Новости
При атаке БПЛА в Ростовской области пострадала мирная жительница. Подробностями вечернего происшествия 26 ноября поделился глава донского региона Юрий Слюсарь.

Дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку в Таганроге и Неклиновском районе.

Упавшие осколки летательного аппарата повредили крышу у частного дома в поселке Дмитриадовский. Отлетевшие осколки стекла попали на жительницу поселка. Она получила ранения, которые смогли обработать на месте.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 над Ростовской областью был сбит один беспилотник.
Фото: Дондей
