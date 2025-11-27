ВТБ готовится к глобальному обновлению систем дистанционного банкинга

Фото: ВТБ.

ВТБ анонсировал перезапуск своего онлайн-банка, который запланирован на начало 2026 года. Об этом сообщил Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса банка, в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».Согласно заявлению Курзякова, обновление приложения и интернет-версии ВТБ Онлайн затронет функционал, логику и дизайн. Полное обновление планируется реализовать в первом квартале 2026 года. В рамках перезапуска пользователям станут доступны расширенные нефинансовые партнерские сервисы и предложения в рамках программы лояльности. Кроме того, будет обновлен интерфейс чата, навигация и общий дизайн приложения. Также предусмотрена разработка специальной версии для нового сегмента клиентов.Курзяков отметил, что современные банковские игроки стремятся развивать экосистему непрофильных продуктов вокруг основного финансового предложения. ВТБ ориентируется на создание универсального приложения в партнерстве с ведущими сервисами и поставщиками, что позволит сосредоточиться на внедрении передовых финансовых технологий и трансформации цифрового банка в многофункциональный суперапп.В контексте текущих тенденций в банковской сфере, приложения эволюционируют из инструментов для выполнения базовых операций в многофункциональные платформы, интегрирующие как финансовые, так и нефинансовые сервисы. ВТБ Онлайн уже предлагает широкий спектр услуг, включая инвестиции и страхование, а также услуги по поиску и бронированию туров. Тем не менее, акцент смещается с расширения каталога сервисов на улучшение качества и персонализацию пользовательского опыта.Алексей Курзяков подчеркивает, что текущий вектор развития банка ориентирован на «умное» и «вертикальное» расширение функционала, где важнее глубина и проработка функций, чем их количество. ВТБ активно интегрирует инструменты для инвестиционного анализа и финансового планирования, а также улучшает управление подписками и безопасность операций.