Ростовский перевозчик «Азимут» запросил новые разрешения на рейсы из Платова

Фото: Азимут

Авиакомпания «Азимут» из Ростова-на-Дону подала заявку на получение дополнительных разрешений для выполнения авиарейсов из аэропорта Платов. Соответствующие сведения были опубликованы на официальном сайте Росавиации в составе материалов, подготовленных межведомственной комиссией, занимающейся вопросами допуска авиаперевозчиков.Предполагается, что авиакомпания будет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Амман (Королевство Иордания) с возможной частотой до семи раз еженедельно. Кроме того, запланировано увеличение количества рейсов из Ростова-на-Дону в Маскат (Оман) до 14 в неделю, что вдвое превышает текущую частоту полетов.Также рассматривается возможность организации авиасообщения между Ростовом и Термезом (Республика Узбекистан) с максимальной частотой до семи рейсов в течение недели. Аналогичное количество рейсов, не более семи в неделю, обсуждается и для маршрутов, связывающих Ростов с Душанбе и Худжандом (Республика Таджикистан).