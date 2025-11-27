Новости
В Ростовской области 27 ноября объявили желтый уровень по угрозе БПЛА

В Ростовской области утром 27 ноября из-за риска атак с использованием дронов был объявлен "желтый" уровень опасности. Оповещение об этом было получено через специализированные каналы отслеживания обстановки.

Следует обратить внимание, что примерно в 8 утра местные власти проинформировали население о возникшей угрозе беспилотных аппаратов. Объявление такого режима говорит о том, что в воздушном пространстве региона зафиксировано присутствие дронов.

В связи с создавшейся обстановкой граждан настоятельно просят сохранять хладнокровие и доверять только проверенным данным от официальных представителей власти.

Одновременно с предупреждением о возможной опасности, исходящей от БПЛА, в Ростове были временно ограничены возможности использования мобильного интернета. Эта превентивная мера была предпринята для обеспечения безопасности жителей города.
Фото: Купол России
