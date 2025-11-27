Новости
Утром 27 ноября в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Утром 27 ноября в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Сегодня утром, 27 ноября, жителей Ростовской области предупредили о повышенной опасности из-за возможной атаки дронов. Около 8 часов утра на телефоны граждан пришли уведомления об угрозе налета беспилотников.

Местные власти настоятельно рекомендовали населению найти убежище в помещениях, держась подальше от окон. Важно напомнить, что 25 ноября регион уже пережил массированную атаку дронов. В Таганроге это привело к разрушениям в здании учебного заведения, детском саду, нескольких жилых домах, повредило стоявшие рядом машины и трамвайные рельсы.

Вечером предыдущего дня в поселке Дмитриадовка после падения дрона пострадала кровля частного дома. Помимо этого, ранение получила местная жительница. Ей была оказана необходимая медицинская помощь на месте в связи с ранением от осколка.
Фото: Donday
