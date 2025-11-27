В Ростовской области спасли восемь пострадавших в ДТП

Фото: МЧС Ростовской области

В Ростовской области за минувшие сутки МЧС спасли восемь человек, попавших в ДТП. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.Всего за 26 ноября в регионе произошло одиннадцать автомобильных аварий, к которым привлекали спасателей. Одно из таких — ДТП в Шолоховском районе, на автодороге Вешенская — Терновский. Мужчина на «УАЗе» потерял управление на скользкой дороге и попал в кювет. Машина опрокинулась. Специалисты вызволили его из машины и отдали врачам.Также МЧС шесть раз выезжали на пожары. Например — пожар в двухэтажном жилом доме на улице Красноармейской. Пламя распространилось на 20 квадратов. 28 спасателей и шесть единиц техники тушили пожар около получаса. Происшествие обошлось без пострадавших.Всего на вызовы отправлялись 68 специалистов. Они использовали 17 единиц техники.