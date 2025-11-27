Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожили еще один беспилотник

Фото: Donday

Минувшей ночью над Ростовской областью был уничтожен еще один беспилотник, сообщили в оборонном ведомстве России.Ранее, в ночь на 27 ноября, средствами противовоздушной обороны была сорвана атака двух беспилотных аппаратов в период с 20:00 до 08:30. В поселке Дмитриадовском фрагменты сбитого дрона повредили кровлю одного из жилых домов. Женщина, проживающая в поселке, получила легкое ранение осколком, ей оказали первую помощь.В связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области сегодня, 27 ноября, введен режим повышенной готовности. Жителям рекомендовано проявлять бдительность, не находиться на открытом воздухе без необходимости и держаться подальше от окон.