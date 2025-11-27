Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожили еще один беспилотник

Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожили еще один беспилотник

Минувшей ночью над Ростовской областью был уничтожен еще один беспилотник, сообщили в оборонном ведомстве России.

Ранее, в ночь на 27 ноября, средствами противовоздушной обороны была сорвана атака двух беспилотных аппаратов в период с 20:00 до 08:30. В поселке Дмитриадовском фрагменты сбитого дрона повредили кровлю одного из жилых домов. Женщина, проживающая в поселке, получила легкое ранение осколком, ей оказали первую помощь.

В связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области сегодня, 27 ноября, введен режим повышенной готовности. Жителям рекомендовано проявлять бдительность, не находиться на открытом воздухе без необходимости и держаться подальше от окон.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.