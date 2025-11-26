Новости
ФК «Зенит» хочет вернуть своего воспитанника клуба, выступающего за «Ростов»

ФК «Зенит» хочет вернуть в свои ряды воспитанника клуба, 24-летнего Илью Ваханию, который с 2023 года выступает за «Ростов».

По информации издания «Еврофутбол», защитника рассматривают как потенциального игрока для усиления команды в связи с изменениями в правилах лимита. На данный момент «Ростов» не получил официальных предложений от петербургского клуба, но, вероятно, такой запрос может поступить в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2025/26 Вахания показал хорошие результаты: он принял участие в 19 матчах, забив один гол и ассистировав в результативной атаке, а также получил предупреждение. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3 млн евро. Защитник неоднократно вызывался в национальную сборную для участия в товарищеских встречах.

Сообщалось, что московский «Динамо» заинтересован в его услугах. Однако после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера вопрос о переходе футболиста остался нерешённым.
Фото: ФК Ростов
