Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Глухая пробка из-за ДТП сковала движение возле ростовского аэропорта

Глухая пробка из-за ДТП сковала движение возле ростовского аэропорта

Серьезная авария спровоцировала транспортный коллапс на трассе М-4 вблизи аэропорта Платов, полностью заблокировав движение. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс.Карты» в 10:10.

Длина затора, образовавшегося 27 ноября, превысила 17 километров. Пробка началась от Грушевского сельского поселения и тянулась до 1 010-го километра федеральной автомагистрали.

Причиной многокилометровой пробки послужили сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, на указанном участке дороги введены ограничения в связи с проведением ремонтных работ. По информации свидетелей, пробка образовалась в обе стороны.

Автомобилистам рекомендуется рассмотреть возможность использования альтернативных путей объезда.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.