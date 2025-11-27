Глухая пробка из-за ДТП сковала движение возле ростовского аэропорта

Фото: Яндекс.Карты

Серьезная авария спровоцировала транспортный коллапс на трассе М-4 вблизи аэропорта Платов, полностью заблокировав движение. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс.Карты» в 10:10.Длина затора, образовавшегося 27 ноября, превысила 17 километров. Пробка началась от Грушевского сельского поселения и тянулась до 1 010-го километра федеральной автомагистрали.Причиной многокилометровой пробки послужили сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, на указанном участке дороги введены ограничения в связи с проведением ремонтных работ. По информации свидетелей, пробка образовалась в обе стороны.Автомобилистам рекомендуется рассмотреть возможность использования альтернативных путей объезда.