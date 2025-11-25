Из-за атаки БПЛА поликлиника в Таганроге будет работать в ограниченном режиме

Фото: Donday

В связи с атакой дронов, произошедшей в Таганроге, режим работы поликлинического филиала временно изменен. Об этом проинформировала глава администрации прибрежного города Светлана Камбулова.Напомним, что в ночь на 25 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Таганрог и Неклиновский район понесли наибольший ущерб.В Таганроге на улице Инструментальной повреждены фасады и оконные проемы в двух многоквартирных и одном частном доме, а также повреждены припаркованные автомобили. В промышленной зоне произошло возгорание складского помещения, однако распространения огня на соседние объекты удалось избежать. К сожалению, в результате инцидента погибли три человека: один скончался на месте, двое – в лечебном учреждении.Так, студенты «механки» будут временно обучаться во втором корпусе, а воспитанники детского сада № 17 до окончания восстановительных работ будут посещать соседний детский сад. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Фатеев.В результате атаки в Таганроге пострадало Поликлиническое отделение № 2, расположенное по улице Инструментальной. По этой причине было принято решение внести изменения в расписание работы филиала.Таким образом, 25 ноября будут работать только кабинеты неотложной медицинской помощи, а также будут выполняться вызовы на дом. На следующий день жители города смогут сдать анализы, продолжат работу кабинеты неотложной помощи, будет осуществляться плановый прием у участковых врачей и обслуживание пациентов на дому. По информации, предоставленной Светланой Камбуловой, уже с 27 ноября поликлиническое отделение вернется к привычному графику работы.