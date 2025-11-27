В Таганроге будет возобновлено движение трамваев по Инструментальной улице в тестовом режиме

Фото: Donday

В Таганроге планируется восстановить трамвайное движение по улице Инструментальной в режиме пробного запуска. Об этом сообщили сотрудники «Таганрогского трамвая».Напомним, что работа трамвайной линии по этой улице была прервана после ночного инцидента, произошедшего 25 ноября в прибрежном городе. В результате падения частей беспилотного летательного аппарата пострадали провода электросети и рельсы. Из-за этого курсирование трамваев под номерами 1, 4, 6, 8 и 9 было изменено, и они ходили только до остановки «Депо».«Начиная с 27 ноября, возобновляется период тестового использования для маршрутов, которые ранее временно прекратили работу на полном протяжении. "В рамках испытаний мы возвращаем трамваи под номерами 1, 4, 6, 8 и 9 на их привычные, стандартные маршруты», — заявили в организации.Кроме того, стало известно, что электронные табло с информацией временно отключены. Ознакомиться с графиком движения и узнать, когда прибудет трамвай, можно на официальном сайте проекта.