В Таганроге за матпомощью после атаки БПЛА обратилось 112 человек

Фото: Правительство Ростовской области

После недавней атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге, за финансовой поддержкой обратились 112 горожан. Об этом сообщила глава города, Светлана Камбулова.Вследствие крупномасштабного налета дронов, 15 человек полностью утратили свое имущество в восьми квартирах, расположенных в двухэтажном доме на улице Инструментальной. Еще одна квартира оказалась уничтоженной в другом здании. Два жилых строения признаны непригодными для восстановления и будут демонтированы.По предварительным подсчетам, ущерб имуществу нанесен 690 жителям Таганрога.К настоящему моменту 112 человек подали заявки на получение материальной помощи. Выплаты будут произведены из средств резервного фонда. На эти цели намечено выделить 19 миллионов рублей.Светлана Камбулова подчеркнула, что прием документов будет осуществляться до 28 ноября.