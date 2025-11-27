В Дону, предварительно, нашли тело пропавшего в Ростове подростка

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону в реке Дон обнаружили тело юноши. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.Недалеко от Западного моста днем 25 ноября в воде обнаружили труп. Из-за продолжительного нахождения в водной среде тело сильно изменилось, что усложняет процесс установления личности.Есть основания полагать, что найденный – это Иван У., которого объявили пропавшим примерно месяц назад. Последний раз его видели недалеко от Западного моста. Опознание назначено на 27 ноября.Стоит напомнить, что Иван У. ушел из дома, расположенного в Советском районе Ростова-на-Дону, еще тридцатого октября. Сразу после пропажи сына родители заявили в полицию. Буквально на следующий день к поискам присоединились волонтеры.В дальнейшем к поисковым работам подключились водолазы, совершившие три погружения. Отец юноши также дважды арендовал лодки для проведения поисков с реки, а мать записала видеообращение, в котором молила сына вернуться домой.