В Дону, предварительно, нашли тело пропавшего в Ростове подростка
В Ростове-на-Дону в реке Дон обнаружили тело юноши. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.
Недалеко от Западного моста днем 25 ноября в воде обнаружили труп. Из-за продолжительного нахождения в водной среде тело сильно изменилось, что усложняет процесс установления личности.
Есть основания полагать, что найденный – это Иван У., которого объявили пропавшим примерно месяц назад. Последний раз его видели недалеко от Западного моста. Опознание назначено на 27 ноября.
Стоит напомнить, что Иван У. ушел из дома, расположенного в Советском районе Ростова-на-Дону, еще тридцатого октября. Сразу после пропажи сына родители заявили в полицию. Буквально на следующий день к поискам присоединились волонтеры.
В дальнейшем к поисковым работам подключились водолазы, совершившие три погружения. Отец юноши также дважды арендовал лодки для проведения поисков с реки, а мать записала видеообращение, в котором молила сына вернуться домой.