- Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего. В сознании его передали сотрудникам скорой медпомощи, - уточнили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

В Ростовской области на скользкой дороге легковушка слетела в кювет. ДТП случилось 26 ноября на трассе Вешенская-Терновский.В этот день водитель «УАЗ» проезжал Шолоховский район. Неожиданно он потерял контроль над управлением. Машину занесло в кювет. На неровной дороге автомобиль перевернулся на бок. В результате мужчина оказался в ловушке. Из опрокинувшегося авто он не мог выбраться.Как сообщили в ведомстве, причиной ДТП стала скользкая дорога.Напомним, что по данным синоптиков, утром 26 ноября по северной половине прогнозируются гололедно-изморозевые явления. Автовладельцам рекомендуется быть внимательными за рулем. Важно снижать скорость, а также избегать резких маневров.