В Ростовской области спасли заблудившуюся в лесу женщину

Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации

В Ростовской области спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесу. Жительница Шолоховского района не смогла найти дорогу после похода за грибами 23 ноября. Она провела среди деревьев примерно четыре часа, прежде чем ей пришли на помощь.Утром того дня муж с женой отправились за грибами в лес возле станицы Вешенской. Грибов было мало, поэтому супруги заходили все дальше и дальше, не замечая, что отдаляются друг от друга.В какой-то момент женщина осознала, что мужа найти не может, как и дорогу назад. Она бродила по лесу примерно три часа в бесплодных поисках. К счастью, она не забыла взять с собой мобильный телефон, поэтому в конце концов набрала номер экстренной службы 112.У спасателей из Вешенского подразделения Ростовской областной поисково-спасательной службы ушло около часа на обследование леса, после чего грибницу обнаружили и благополучно вывели из чащи. Искать ее супруга не потребовалось, он выбрался сам.