Почти полтора года исправительных работ дали жителю Азова, по вине которого погиб пассажир

Фото: Южная транспортная прокуратура

Водителю лодки, по чьей вине погиб пассажир, вынесен приговор в Ростовской области. Южной транспортной прокуратурой было заявлено, что суд определил виновному наказание около полутора лет принудительных работ.Происшествие случилось в декабре прошлого года на реке Казачий Ерик, расположенной в Азовском районе. Расследование выяснило, что 50-летний управляющий небольшим судном «Касатка 610» совершил небезопасный маневр. В результате этого маневра один из находившихся на борту людей оказался в воде и утонул.В отношении судоводителя было открыто уголовное производство по статье о несоблюдении требований безопасности движения, приведшем к непреднамеренной гибели человека. Документы по делу были направлены в Азовский городской суд Ростовской области для проведения судебного процесса.Несмотря на то, что согласно этой статье обвиняемому могло быть назначено до пяти лет заключения, суд, приняв во внимание мнение государственного обвинителя, потерпевшей стороны и смягчающие обстоятельства дела, вынес решение о назначении одного года и трех месяцев принудительных работ. Дополнительно осужденный обязан отчислять 5% от своего дохода в доход государства.