Футболисты «Ростова» выразили глубокие соболезнования близким Никиты Симоняна

Футболисты «Ростова» выразили глубокие соболезнования близким Никиты Симоняна. Информация об этом была опубликована на страницах клуба в социальных сетях.

23 ноября ушел из жизни Никита Симонян -легенда отечественного футбола. Его сердце остановилось на 100-м году жизни.

В 1956 году Симонян завоевал золотую медаль Олимпийских игр в составе советской сборной. За время своей карьеры игрока в чемпионатах СССР нападающий принял участие в 285 матчах и забил 145 мячей. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом страны (1952, 1953, 1956 и 1958 годы) и дважды выигрывал Кубок СССР (1950 и 1958 годы).

Симонян остается самым результативным игроком в истории московского клуба, на его счету 160 голов.

После завершения спортивной карьеры Симонян занимал должность первого вице-президент Российского футбольного союза.
Фото: Соцсети
