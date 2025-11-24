В Ростовской области назначили областных министров спорта и здравоохранения

Фото: с сайта Правительства Ростовской области

В Ростовской области произошли кадровые перестановки: назначены новые министры спорта и здравоохранения. Согласно информации от пресс-службы правительства области, ведомства возглавили Алексей Обвинцев и Наири Варданян.Алексей Обвинцев вступил в должность министра физической культуры и спорта Ростовской области. Он получил образование в Новочеркасском высшем командном училище связи (окончил в 1986 году) и Военном институте физической культуры в Санкт-Петербурге (1992 год).Значительную часть своей профессиональной деятельности Алексей Анатольевич провел в Новочеркасском военном институте связи, где руководил кафедрой физической подготовки и спорта. Позже, в течение десяти лет, он стоял во главе Военного института физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге и был профессором кафедры в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. С 2020 года работал заместителем директора департамента в Министерстве спорта РФ, а с 2022 года руководил Смоленским государственным университетом спорта.Наири Варданян стал новым министром здравоохранения Ростовской области. До назначения, с октября текущего года, он занимал должность заместителя министра здравоохранения региона. До этого работал директором городской поликлиники и в управлении здравоохранения Ростова-на-Дону. Его профессиональный опыт также включает работу в качестве заведующего сектором правового и информационного обеспечения и главного врача ростовской поликлиники № 1.