Из-за неисправного трансформатора в Ростовской области сгорел гараж

Из-за неисправного трансформатора в Ростовской области сгорел гараж в частном дворе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Причиной возгорания, как установило следствие, стала техническая неисправность трансформатора. Владелец дома, обнаружив начавшийся пожар, сразу же вызвал специалистов. К моменту приезда пожарных расчетов огонь успел распространиться на площадь пятьдесят квадратных метров.

В тушении пожара участвовали шесть спасателей МЧС, используя две специализированные машины. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако от гаража остались только обгоревшие остатки, свидетельствующие о случившемся пожаре.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
