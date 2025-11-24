Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Из-за неисправного трансформатора в Ростовской области сгорел гараж в частном дворе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.Причиной возгорания, как установило следствие, стала техническая неисправность трансформатора. Владелец дома, обнаружив начавшийся пожар, сразу же вызвал специалистов. К моменту приезда пожарных расчетов огонь успел распространиться на площадь пятьдесят квадратных метров.В тушении пожара участвовали шесть спасателей МЧС, используя две специализированные машины. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако от гаража остались только обгоревшие остатки, свидетельствующие о случившемся пожаре.Причиной возгорания стала техническая неисправность трансформатора.