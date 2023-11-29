На Ростовскую область снова обрушится шторм

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В Ростовской области снова ожидается шторм. Информацию об этом сообщили в «Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».Согласно прогнозам синоптиков, 1 декабря ночью и утром ожидается туман. Днем пройдут дожди. Ночью ветер до 5 метров в секунду, днем южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет -1…1 градусов, днем – до +9…+11 градусов.На следующий день ситуация ухудшится. Ночью по востоку и днём – местами дождь, днём по северу – с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман, изморось, также по северу – налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах – гололедица.Ветер ночью – до 5 м/с, южной четверти 7-12 м/с. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-19 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, по северу – до -5 градусов, днём – 0…+5 градусов. На севере области ночью и днём температура воздуха до -1…+4 градусов, на юге ночью и днём – до +4…+9 градусов, днём местами – до +13 градусов, в крайних южных районах – до +16 градусов.В этот период местным жителям нужно быть аккуратнее. Следует избегать ветхих конструкций и соблюдать правила ПДД.