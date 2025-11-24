В Южном парке птиц "Малинки" черепаха пострадала при пожаре в вольере

Фото: Южный парк птиц Малинки

В парке «Малинки» в Ростовской области произошел инцидент, едва не стоивший жизни одной из черепах. Эту информацию предоставили представители пресс-службы местного зоосада.Во время работ по замене ламп, предназначенных для обогрева, и подготовки к наступлению зимы случилась неприятность: одна из ламп в черепашьем вольере внезапно вышла из строя, что привело к возгоранию. Огонь быстро охватил солому, находившуюся в вольере. К счастью, три черепахи не пострадали, отделавшись лишь испугом, однако одна оказалась серьезно травмирована.Специалисты парка оперативно оказали первую помощь пострадавшей черепахе. После проведения рентгенографии выяснилось, что легкие животного серьезно повреждены. Ей потребовалась интенсивная терапия под наблюдением квалифицированных ветеринарных врачей.- У шпороносной черепахи, получившей кличку Звездочка, были диагностированы обширные ожоги различной степени тяжести (от второй до четвертой), а также поражение дыхательных путей и отравление продуктами горения, - заключили ветеринары.Спустя две недели состояние Звездочки стабилизировалось. Анализы крови и повторное рентгенологическое обследование подтвердили, что она готова к возвращению в свой вольер.