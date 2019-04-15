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В Ростовской области перед судом предстал парень, опубликовавший интимные фото бывшей подруги

В Ростовской области перед судом предстал парень, опубликовавший интимные фото бывшей подруги
В Шахтах Ростовской области перед судом предстал парень, опубликовавший интимные фото бывшей подруги. Артура А. обвиняли в совершении преступления по статье «Незаконное распространение в средствах массовой информации сведений о частной жизни лица».

Суд установил, что обвиняемы и потерпевшая состояли в близких отношениях. Позже между ними произошел конфликт, из-за которого они расстались. Спустя некоторое время Артур захотел отомстить бывшей девушке и опубликовал в интернете ее интимные фотографии.

Узнавшая об этом потерпевшая обратилась в следственные органы.

Артура А. признали виновным. Ему назначили 200 часов обязательных работ.

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