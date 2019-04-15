В Ростовской области перед судом предстал парень, опубликовавший интимные фото бывшей подруги



В Шахтах Ростовской области перед судом предстал парень, опубликовавший интимные фото бывшей подруги. Артура А. обвиняли в совершении преступления по статье «Незаконное распространение в средствах массовой информации сведений о частной жизни лица».



Суд установил, что обвиняемы и потерпевшая состояли в близких отношениях. Позже между ними произошел конфликт, из-за которого они расстались. Спустя некоторое время Артур захотел отомстить бывшей девушке и опубликовал в интернете ее интимные фотографии.



Узнавшая об этом потерпевшая обратилась в следственные органы.



Артура А. признали виновным. Ему назначили 200 часов обязательных работ.