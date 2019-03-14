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В Ростовской области перед судом предстал командир роты, избивший подчиненного

В Ростовской области перед судом предстал командир роты, избивший подчиненного
В Ростовской области перед судом предстал командир роты, избивший подчиненного. Агбитова обвиняли в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия», сообщает главное военное следственное управление.

Суд установил, что командир роты Агбитов решил наказать подчиненного за опоздание на построение и ударил его. После этого военнослужащий упал на фляжку, которая висела на поясничном ремне. Мужчина травмировал о фляжку спину.

Пострадавшему пришлось обращаться к врачам. Ему диагностировали переломы двух поясничных позвонков.

Командира роты признали виновным. Ему назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении.

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