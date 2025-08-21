В ростовском парке установили фигуру нахичеванского головы Минаса Балабанова

Фото: Георгий Багдыков

В парке имени Вити Черевичкина в Ростове теперь можно лицезреть скульптуру Минаса Балабанова, прославленного руководителя Нахичевани-на-Дону, которого при жизни называли «нахичеванским Аристотелем». Эту информацию предоставил ростовский историк-краевед Георгий Багдыков.Этот значимый персонаж теперь встречает гостей у входа в парк. Во времена правления Минаса Балабанова Нахичевань достигла пика своего развития: были возведены городской театр и оснащена по последнему слову техники Мариинская больница (ныне – онкологический институт).По его инициативе в городе появились уличное освещение и водоснабжение, была основана Екатерининская женская гимназия. Кроме того, в Нахичевани установили монумент Екатерине II и Александровскую колонну в Александровском саду (сегодня – парк имени Вити Черевичкина).Минас Балабанов хотел видеть свой город самым процветающим. Во время его руководства в Нахичевани появились передовые технологии и прекрасные здания. В 1892 году благодаря Балабанову началось возведение нахичеванской набережной, которое завершилось через четыре года – удивительно быстро по тем временам.В конце XIX века по предложению градоначальника были созданы рощи, получившие название Балабановских. Часть этих рощ сегодня занимает парк имени Николая Островского, из которого позднее сформировались два парка. Это любимое место отдыха жителей Ростова, где находится детская железная дорога, известная далеко за пределами города. Именно поэтому местные краеведы и общественные деятели Ростова выбрали образ Минаса Балабанова для установки у входа в парк.