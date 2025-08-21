Из-за атаки дронов в Воронежской области задерживаются поезда через Ростов

Фото: Rostov.ru

Из-за атаки беспилотников в Воронежской области задерживаются поезда в Ростов. Об этом рассказали 21 августа на сайте РЖД.Поезда задерживаются на участке Россошь – Сохрановка. В том числе это касается поездов, следующих по маршрутам: № 135 Махачкала – Санкт-Петербург, № 11 Анапа – Москва, № 143 Кисловодск – Москва, № 125 Новороссийск – Москва, № 547 Имеретинский Курорт – Белгород, № 241 Анапа – Киров, № 285 Новороссийск – Мурманск, № 459 Адлер – Тамбов, № 246 Санкт-Петербург – Ейск, № 68 Москва – Симферополь, № 234 Москва – Новороссийск, № 144 Москва – Кисловодск, № 576 Москва – Имеретинский Курорт, № 114 Москва – Краснодар, № 480 Санкт-Петербург – Сухуми, № 20 Москва – Ростов-на-Дону, № 49 Кисловодск – Санкт-Петербург, № 217 Анапа – Москва, № 512 Воркута – Новороссийск.Тем, кто собрался в Ростов придется какое-то время прождать на вокзале. Согласно данным на 06:35, общее время задержки составит около 4 часов.Напомним, несколькими днями ранее подобный случай уже происходил в Воронежской области. Людям пообещали, что задержка составит до 2,5 часов. Однако ростовчане провели на вокзале целые сутки.