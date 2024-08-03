В парке Вити Черевичкина восстановили памятный знак «Ростов – Нахичевань-на-Дону»

Фото: соцсети Георгия Багдыкова.

В парке Вити Черевичкина починили памятный знак «Ростов – Нахичевань-на-Дону». Его разместили там, где раньше проходила граница между этими двумя городами. Об этом рассказал 3 августа краевед, писатель и врач Георгий Багдыков.В конце июля была повреждена табличка с надписью «Ростов». Сначала появилась информация, что это дело рук вандалов. Однако позже стало известно, что памятный знак пострадал из-за упавшего дерева.- Признаюсь честно, я не верил в то, что памятный знак-указатель «Ростов-Нахичевань-на-Дону» удастся так быстро восстановить. Но восстановили, - прокомментировал известный ростовчанин.Ростов и Нахичевань — это пример крепкой дружбы между русским и армянским народами. В прошлом их граница проходила по территории, где сейчас находится Театральная площадь, — это место называлось Ростово-Нахичеванской межой.В 2023 году на этом историческом месте был установлен памятный знак. Он привлек внимание как взрослых, так и детей, которые после его появления заинтересовались историей двух соседствующих городов.