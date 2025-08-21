На Дону сократят количество контрольных в школах

Фото: Ростов Ру.

С начала нового учебного года российские школы, включая образовательные учреждения Ростовской области, претерпят изменения. Об этом рассказала в своем тг-канале Уполномоченный по правам детей в РФ Мария Львова-Белова. Изменения затронут организацию учебного процесса, систему оценивания и порядок сдачи госэкзаменов.Контрольные работы теперь не будут занимать больше 10 процентов времени каждого урока. Это позволит ученикам больше погрузиться в учебный процесс.В тестовом режиме в некоторых школах ведут оценки за поведение учеников, что увеличит уровень дисциплины.В школах появится обязательная должность медицинской сестры-специалиста, чтобы оперативно оказывать школьникам медицинскую помощь.Вместо «Обществознания» дети 5-7-х классов начнут изучать курс «История нашего края».Родителям школьников разрешат присутствовать на ЕГЭ. Это поможет детям чувствовать себя комфортно в тяжелый стрессовый период.