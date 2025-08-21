В Ростовской области двое детей пострадали при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Красносулинском районе Ростовской области двое детей пострадали при пожаре. Огонь разгорелся 20 августа в селе Табунщиково.По предварительным данным, огонь разгорелся на улице Комсомольской, 20. В тот момент дома были двое братьев двух и трех лет. К счастью, возгорание вовремя заметили соседи.Рядом с домом находился 27-летний Алексей Коновалов, он сразу же бросился на помощь детям. Молодой человек залез в дом через окно и выпустил детей. Спасатели на месте потушили огонь площадью в 30 квадратов.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, малыши надышались дымом и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.