В Ростовской области двое детей пострадали при пожаре в частном доме
В Красносулинском районе Ростовской области двое детей пострадали при пожаре. Огонь разгорелся 20 августа в селе Табунщиково.

По предварительным данным, огонь разгорелся на улице Комсомольской, 20. В тот момент дома были двое братьев двух и трех лет. К счастью, возгорание вовремя заметили соседи.

Рядом с домом находился 27-летний Алексей Коновалов, он сразу же бросился на помощь детям. Молодой человек залез в дом через окно и выпустил детей. Спасатели на месте потушили огонь площадью в 30 квадратов.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, малыши надышались дымом и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.