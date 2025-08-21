Донские автомобилисты могут лишиться прав после посещения врача

Фото: Donday

С наступлением сентября в Ростовской области начнут действовать новые правила для водителей, которые были утверждены президентом в первых числах июля.Согласно новому закону, водитель может лишиться права управления транспортным средством, если во время внеочередного медицинского осмотра у него будут обнаружены противопоказания по здоровью. Информация о заболеваниях, которые делают небезопасным вождение автомобиля, будет направляться в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.Важно отметить, что с началом осеннего периода вступает в силу обновленный список болезней, при которых управление транспортными средствами запрещено. В частности, в перечень психических заболеваний, являющихся основанием для запрета вождения, добавлены расстройства аутистического спектра, такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.В случае выявления у водителя болезней, представляющих опасность для дорожной безопасности, информация об этом будет незамедлительно передана в Госавтоинспекцию. Подтверждение диагноза может привести к временному изъятию прав. Водителю дается один месяц на прохождение лечения и повторное медицинское обследование. В случае успешного повторного обследования водительское удостоверение будет возвращено.