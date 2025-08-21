Новости
В Ростовской области 9-летний ребенок пострадал в аварии

В городе Миллерово Ростовской области 9-летний ребенок пострадал в аварии. ДТП произошло 20 августа около 20:00.

Предварительно, 18-летний парень за рулем «Тойоты Камри» двигался по улице Социалистической. В районе дома № 40 на проезжую часть выехал 9-летний ребенок. Он двигался на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель вовремя не нажал на тормоза и сбил ребенка с ног.

- Несовершеннолетний был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
