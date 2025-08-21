Новости
В районе Новошахтинска перекрыли трассу из-за сильного пожара

В связи с возникшим пожаром, движение по трассе в окрестностях Новошахтинска было временно приостановлено. Водителям были предложены альтернативные пути объезда: красным цветом обозначены недоступные отрезки пути, а зеленым – открытые для проезда.

В Ростовской области введено ограничение на передвижение по участку федеральной автотрассы А-270 М4 «Дон» — Новошахтинск — граница с ЛНР, конкретно с 877-го по 885-й километр.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград», мера была принята в связи с необходимостью проведения работ по тушению пожара, распространившегося на территории, прилегающей к дороге. Информация о характере и размерах пожара, вызвавшего перекрытие трассы, в настоящее время не разглашается.
Фото: ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград»
