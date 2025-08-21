На особый режим работы перешли донские энергетики из-за ливней с грозой

Фото: Donday

В преддверии надвигающегося ухудшения погодных условий энергетические компании Ростовской области перешли на усиленный режим функционирования. Об этом сообщила компания «Россети Юг».Согласно прогнозам синоптиков, вплоть до позднего вечера 21 августа в регионе ожидаются обильные осадки в виде ливней с грозовыми явлениями и градом. Также прогнозируется значительное усиление ветра, достигающее штормовой силы, с отдельными порывами до 22 метров в секунду.Для оперативного реагирования и ликвидации потенциальных аварийных ситуаций на объектах энергетической системы сформировано 237 бригад «Ростовэнерго», укомплектованных 1 416 опытными профессионалами и 505 единицами специализированной техники.